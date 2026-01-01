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    V-Schiene Edelstahl hart 55 cm | Kärcher

    Silberne Soundbar mit schwarzem Rand auf weißem Hintergrund.

    V-Schiene Edelstahl hart 55 cm

    Bestellnummer: 3.345-148.0

    • Wischergummi (hart) für wärmere Temperaturen
    • Edelstahlschiene, 55 cm
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