VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-430.0Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
20.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 240 x 390
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete