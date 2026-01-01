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    VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic | Kärcher

    Kärcher RM 812 Classic Reinigungsmittel in einem großen, transparenten Kanister mit weißem Deckel.

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic

    Bestellnummer: 6.295-430.0

    Reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum zur effektiven Entfernung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. VDA-konform sowie schonend zu Oberflächen und Bürsten.
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