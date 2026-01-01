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    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher Etikett, das ein Auto zeigt. Produktbezeichnung: VehiclePro RM 812.

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform

    Bestellnummer: 6.296-072.0

    VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bürsten.
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