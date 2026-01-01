VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-140.0Konzentriertes, reinigungsaktives, wachsverträgliches, VDA-konformes Bürstenshampoo. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont so die Fahrzeugoberfläche.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
203.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
218.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 580 x 970
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete