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    VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic | Kärcher

    Gelber Kanister mit Kärcher RM 811 Classic Reinigungsmittel, Etikett mit Produktinformationen und Bild eines Autos.

    VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic

    Bestellnummer: 6.295-439.0

    Konzentriertes, reinigungsaktives, wachsverträgliches, VDA-konformes Bürstenshampoo. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont so die Fahrzeugoberfläche.
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