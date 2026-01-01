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    VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic | Kärcher

    Blaues Fass mit Kärcher Reinigungsmittel RM 801 auf weißem Hintergrund.

    VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic

    Bestellnummer: 6.295-401.0

    Alkalischer Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Gründliche und schonende Entfernung hartnäckigster Felgenverschmutzungen wie z. B. eingebrannten Bremsstaubs.
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