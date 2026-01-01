VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic | Kärcher

Der alkalische VehiclePro Felgenreiniger RM 801 Classic, zur wirksamen und schnellen Entfernung üblicher, durch Bremsstäube, Reifenabrieb oder Streusalz verursachter Verschmutzungen sowie von Kalkflecken an Felgen von Fahrzeugen: der alkalische VehiclePro Felgenreiniger RM 801 Classic. Materialschonend zu Felgen greift der hochwirksame Reiniger auch unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Stahl nicht an. RM 801 eignet sich zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, an SB-Waschplätzen sowie zur Verwendung mit Sprühgeräten und ist zu 90 Prozent biologisch abbaubar – enthaltene Tenside gemäß EEC 648/2004. Der etablierte Standardreiniger ist mit einer Reinigungsleistung von rund 400 Felgen pro Liter zudem sehr ergiebig und wirtschaftlich.