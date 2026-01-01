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    VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher RM 800 Reinigungsmittel, weißer Verschluss, Etikett mit Produktinformationen.

    VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800

    Bestellnummer: 6.295-441.0

    Saurer Felgenreiniger zur materialschonenden Entfernung gängiger Verschmutzungen wie Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalkflecken oder Ablagerungen von Streusalz.
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