VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-441.0Saurer Felgenreiniger zur materialschonenden Entfernung gängiger Verschmutzungen wie Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalkflecken oder Ablagerungen von Streusalz.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht (kg)
22.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
23.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 250 x 410
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete