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    VehiclePro Flüssigleder RM 833 | Kärcher

    Blauer Kanister mit Kärcher RM 833 Reinigungsmittel, Etikett zeigt ein Hochhaus.

    VehiclePro Flüssigleder RM 833

    Bestellnummer: 6.295-391.0

    Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.
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