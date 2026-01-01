VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-143.0Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
216
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete