10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher-Etikett "RM 820 Classic". Fass steht aufrecht, Etikett zeigt Produktinformationen.

    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic

    Bestellnummer: 6.295-143.0

    Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.
    Angebot anfordern