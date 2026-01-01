VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-554.0Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
235.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete