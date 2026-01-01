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    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher Fahrzeugreiniger-Etikett, RM 806. Fass steht auf weißem Hintergrund.

    VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806

    Bestellnummer: 6.295-554.0

    Reinigungsmittelkonzentrat zur Hochdruckwäsche. Mit breitem Anwendungsbereich zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen durch Öl, Schmierfett, Insekten und Baumharz. NTA-frei.
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