VehiclePro Klear!Brush RM 891 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-995.0Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
11
Gewicht (kg)
10.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
287 x 150 x 329
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete