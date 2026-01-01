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    VehiclePro Klear!Brush RM 891 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittel RM 891 in einem transparenten Kanister mit gelber Flüssigkeit und Etikett.

    VehiclePro Klear!Brush RM 891

    Bestellnummer: 6.295-996.0

    Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.
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