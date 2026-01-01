VehiclePro Klear!Dry RM 893 | Kärcher

Der sehr ökonomische Hochleistungstrockner VehiclePro Klear!Dry RM 893 überzeugt als effektive Trocknungshilfe beim Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, indem er unabhängig von der Wasserhärte für ein explosionsartig schnelles Aufreißen des Wasserfilms und damit für beste Trocknungsergebnisse sorgt. VehiclePro Klear!Dry RM 893 ist VDA-konform, und mit einer Ergiebigkeit von 150 Pkw pro Liter ist das Mittel sehr sparsam und damit sehr wirtschaftlich in der Anwendung.