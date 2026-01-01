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    VehiclePro Klear!Dry RM 893 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittelkanister RM 893, blau, mit schwarzem Verschluss und Etikett mit Produktinformationen.

    VehiclePro Klear!Dry RM 893

    Bestellnummer: 6.296-001.0

    VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.
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