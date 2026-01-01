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    VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher RM 837 Etikett, 10 Liter Fassungsvermögen, weißer Verschluss oben.

    VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837

    Bestellnummer: 6.295-779.0

    Schaum-Polish mit Lotusblütenextrakt für eine deutlich sichtbare, glänzende und langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt und nachhaltigem Schutz des Lacks vor Umwelteinflüssen.
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