VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 | Kärcher

Speziell für Pkw-Waschanlagen mit der Programmoption „Schaum-Polish“ entwickelte Langzeit-Konservierung VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 von Kärcher. Das hochwirksame Pflegemittel mit Lotusblüten-Extrakt und Repair-Effekt erzeugt einen strahlenden Hochglanz und schützt den Lack gleichzeitig effektiv vor Straßenschmutz, Insektenrückständen, saurem Regen, Streusalz und weiteren lackschädigenden Umwelteinflüssen. Es wirkt zuverlässig bei allen Wasserhärten, konserviert ohne Zwischentrocknung für bis zu 6 anschließende Fahrzeugwäschen, ohne dabei Rückstände auf Glasflächen zu hinterlassen oder Waschbürsten und Düsen der Anlage zu verkleben. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 ist VDA-konform, enthält ausschließlich Tenside, die nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar sind und ist zudem frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen.