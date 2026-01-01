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    VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 892 Klarspüler, 5 Liter, transparent mit schwarzem Deckel und Etikett auf der Vorderseite.

    VehiclePro Klear!Foam RM 892

    Bestellnummer: 6.295-998.0

    Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.
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