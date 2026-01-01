VehiclePro Klear!Foam RM 892 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-000.0Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
215.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete