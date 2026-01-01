VehiclePro Klear!Glow RM 894 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-993.0VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
10.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
287 x 150 x 329
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete