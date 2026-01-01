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    VehiclePro Klear!Glow RM 894 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit roter Flüssigkeit, Etikett RM 89-4, für professionelle Reinigung.

    VehiclePro Klear!Glow RM 894

    Bestellnummer: 6.295-994.0

    VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.
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