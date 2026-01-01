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    VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 890 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    VehiclePro Klear!PreWash RM 890

    Bestellnummer: 6.296-005.0

    VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.
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