VehiclePro Klear!PreWash RM 890 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-004.0VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.4
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete