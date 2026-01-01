VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 | Kärcher

Entwickelt zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen wie CW 5 Klean!Star iQ und an SB-Waschplätzen begeistert der hochkonzentrierte, alkalische Felgenreiniger VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 mit höchster Effektivität bei der Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen von Pkw-Felgen aus Leichtmetall oder Stahl. Der Reiniger aus der Serie Klear!Line von Kärcher verfügt dazu über stark schäumende Eigenschaften – die erhöhte Kontaktzeit unterstützt ideal die Entfernung von Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalk und Rückständen von Streusalz, auch bei kontaktloser Reinigung. Dabei ist er besonders materialschonend und greift weder die Felgen selbst noch unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Stahl an. Darüber hinaus überzeugt der Reinigungsschaum mit einer Ergiebigkeit von bis zu 500 Fahrzeugen pro Liter und ist zu über 90 Prozent biologisch abbaubar – Tenside nach EEC 648/2004.