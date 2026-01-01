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    VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 | Kärcher

    Kärcher Reinigungsmittel RM 802 in einem transparenten Kanister mit weißem Deckel und Etikett.

    VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

    Bestellnummer: 6.295-934.0

    Alkalischer Felgenreiniger, hochkonzentriert, stark schäumend und besonders materialschonend. Extreme Reinigungswirkung bei sehr stark verschmutzten Leichtmetall- und Stahlfelgen.
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