10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    VehiclePro Klear!Rim RM 896 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit Reinigungsmittel RM 896, weiß, mit schwarzem Deckel und Etikett mit Bild eines Autoreifens.

    VehiclePro Klear!Rim RM 896

    Bestellnummer: 6.296-077.0

    Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Hochkonzentriert, alkalisch und gleichzeitig besonders materialschonend.
    Angebot anfordern