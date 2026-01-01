VehiclePro Klear!Rim RM 896 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-078.0Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Hochkonzentriert, alkalisch und gleichzeitig besonders materialschonend.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete