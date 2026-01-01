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    VehiclePro Klear!Rim RM 896 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 896 Reinigungsmittel, weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    VehiclePro Klear!Rim RM 896

    Bestellnummer: 6.296-078.0

    Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Hochkonzentriert, alkalisch und gleichzeitig besonders materialschonend.
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