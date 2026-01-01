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    VehiclePro Klear!Shine RM 895 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 895 Reinigungsmittel, orange Flüssigkeit, schwarzer Verschluss, Etikett mit Produktinformationen und Bildern.

    VehiclePro Klear!Shine RM 895

    Bestellnummer: 6.296-075.0

    Die Fahrzeugpflege für ein perfektes Oberflächen-Finish und höchste Ansprüche erzeugt einen beeindruckenden Glanzeffekt sowie einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen. VDA-konform.
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