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    VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805 | Kärcher

    Blauer Kanister mit Kärcher RM 805 Reinigungsmittel, weißer Verschluss, Etikett mit Produktinformationen und Bild eines LKWs.

    VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805

    Bestellnummer: 6.295-550.0

    Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.
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