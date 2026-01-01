VehiclePro Schaumreiniger RM 838 | Kärcher

Produkt

Kraftvoller Schaumreiniger für die berührungslose Fahrzeugwäsche

Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz

Verstärkte Reinigungsleistung durch integrierte Mikrokristalle

Besonders wirkungsvoll durch feinporigen, voluminösen und lang anhaftenden Schaum

Perfekt abgestimmt auf die Anwendung mit der MultiApp-Lanze

Bürstenlose Reinigung verhindert Entstehung von Mikrokratzern

In hohem Maße materialschonend zu Lack, Zierleisten und Aluminiumfelgen

Hohe Ergiebigkeit

Sehr kurze Einwirkzeit

Angenehmer, frischer Duft