VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic | Kärcher

Die perfekte Wahl für SB-Waschanlagen, die nicht über eine Gebläsetrocknung verfügen, sowie zur Verwendung mit Hochdruckreinigern: das flüssige VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic. Der effektive Glanztrockner ist mit allen Wasserqualitäten und bei allen Wasserhärten wirkungsvoll einsetzbar – in Verbindung mit Osmosewasser ermöglicht er ein fleckenloses Abtrocknen der Oberfläche und erzeugt einen spiegelnden Hochglanz. Der Lack von Pkw, Nfz und Zweirädern wird damit zuverlässig bis zu 1 Monat vor Umwelteinflüssen geschützt. Das Sprühwachs ist VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, darüber hinaus sind enthaltene Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Mit einer Ergiebigkeit von bis zu 120 Nutzfahrzeugen pro Liter ist VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic außerdem sehr wirtschaftlich anwendbar.