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    VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic | Kärcher

    Schwarze Kärcher VehiclePro Spray Wax Flasche mit gelbem Deckel und Etikett für professionelle Autopflege.

    VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic

    Bestellnummer: 6.295-583.0

    Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild.
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