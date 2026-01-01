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    VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 824 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic

    Bestellnummer: 6.295-074.0

    Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms und führt so speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung.
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