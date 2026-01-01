VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-438.0Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles Aufreißen des Wasserfilms und führt so speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
19.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 240 x 440
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete