10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic | Kärcher

    Blauer Kanister mit Kärcher RM 829 Classic Reinigungsmittel, Etikett mit Produktinformationen und Bild eines sauberen Autos.

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic

    Bestellnummer: 6.296-065.0

    VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und trocknet Fahrzeuge sehr wirtschaftlich. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.
    Angebot anfordern