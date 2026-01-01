VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-074.0VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: für alle Wasserhärten geeignet. Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und ist besonders umweltschonend.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
4
Gewicht (kg)
20.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 237 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete