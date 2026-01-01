VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform | Kärcher

Die VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung begeistert mit ihrer umweltschonenden Formulierung und gleichzeitig besten Trocknungseigenschaften sowie lang anhaltendem Schutz. Geeignet zur Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen sorgt das Mittel für ein schnelles und großflächiges Aufreißen des Wasserfilms und schafft so beste Voraussetzungen für hervorragende Trocknungsergebnisse – unabhängig von der Wasserhärte. Die ergiebige Trocknungshilfe erlaubt die Wäsche von bis zu 70 Pkw pro Liter und ist VDA-konform sowie frei von Mineralölen und Mineralkohlenstoffen.