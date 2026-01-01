VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic | Kärcher

Produkt

Wirkungsvolles Vorsprühmittel zur Vorwäsche von PKW und Nutzfahrzeugen

Lässt Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an

Das Reinigungsergebnis der folgenden Reinigungsschritte wird dadurch deutlich verbessert

Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen

Schnell wirksam

Materialschonend

Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar

Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)