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    VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher RM 841 Etikett, weiße Verschlusskappe, auf weißem Hintergrund.

    VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841

    Bestellnummer: 6.295-419.0

    Saures Waschhallen- und Fliesenreinigerkonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste sowie Rostspuren von allen säurebeständigen Oberflächen.
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