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    Hochdruckreiniger mit Benzinmotor | Kärcher

    Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Benzinmotor - die Unabhängigen. Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren unsere Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotoren höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.

    HD Advanced mit Verbrennungsmotor

    Maximale Mobilität – auch bei härtesten Bedingungen.

    Jederzeit beste Reinigungsergebnisse garantieren die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Gasoline Advanced-Reihe – und das völlig unabhängig von der Stromversorgung. Darüber hinaus ist das Gerät in der Lage, Wasser – beispielsweise aus Teichen oder Seen – anzusaugen und zur Reinigung zu verwenden.
    Konzipiert für Einsätze unter härtesten Bedingungen.


    Vorteile die überzeugen:

    √ Zuverlässige und leistungsstarke Benzin-/Dieselmotoren für Einsätze ohne externe Stromversorgung

    √ Klappbarer Schubbügel für eine kompakte Aufbewahrung

    √ Sehr robuster Grundrahmen für härteste Einsätze

    √ Große, pannensicherere Räder für höchste Mobilität

    √ Großer Wasserfilter und Thermoventil für einen optimalen Schutz der Pumpe

    √ Flexibles Rahmenkonzept mit optionalen Anbausätzen Cage-Schutzrahmen und Schlauchtrommel für eine große Anwendungsvielfalt

    √ Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät

    Vorteile unserer Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Benzin-/Dieselmotoren

    Maximale Unabhängigkeit

    Maximale Unabhängigkeit

    Die Geräte können durch zuverlässige Honda-/Yanmar-Motoren unabhängig von einer Stromquelle betrieben werden. Mit einer Tankfüllung können die Maschinen bis zu 2 Stunden betrieben werden. Falls erforderlich können die Maschinen Wasser aus Seen oder Teichen ansaugen.

    Ergonomisches Rahmenkonzept

    Ergonomisches Rahmenkonzept

    Einfaches Kippen und leichter Transport auch auf unebenem Gelände.

    Klappbarer Schubbügel

    Klappbarer Schubbügel

    Kompakte Abmessungen, wenn die Geräte aufbewahrt werden. Die Geräte können in einem Kombi transportiert werden.

    Pannensichere Räder

    Pannensichere Räder

    Durch die pannensicheren Räder sind die Geräte stets einsatzbereit und eine Befüllung mit Luft ist nicht erforderlich.

    Großer Wasserfilter

    Großer Wasserfilter

    Schutz der Hochdruckpumpe, sogar wenn die Geräte mit Wasser von geringerer Qualität betrieben werden.

    Thermo- und Sicherheitsventile

    Thermo- und Sicherheitsventile

    Das Thermoventil schützt die Hochdruckpumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb. Die Sicherheitsventile schützen das Gerät im Störungsfall.