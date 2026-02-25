Hochdruckreiniger mit Benzinmotor | Kärcher

Maximale Mobilität – auch bei härtesten Bedingungen.
Jederzeit beste Reinigungsergebnisse garantieren die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Gasoline Advanced-Reihe – und das völlig unabhängig von der Stromversorgung. Darüber hinaus ist das Gerät in der Lage, Wasser – beispielsweise aus Teichen oder Seen – anzusaugen und zur Reinigung zu verwenden.
Konzipiert für Einsätze unter härtesten Bedingungen.
Vorteile die überzeugen:
√ Zuverlässige und leistungsstarke Benzin-/Dieselmotoren für Einsätze ohne externe Stromversorgung
√ Klappbarer Schubbügel für eine kompakte Aufbewahrung
√ Sehr robuster Grundrahmen für härteste Einsätze
√ Große, pannensicherere Räder für höchste Mobilität
√ Großer Wasserfilter und Thermoventil für einen optimalen Schutz der Pumpe
√ Flexibles Rahmenkonzept mit optionalen Anbausätzen Cage-Schutzrahmen und Schlauchtrommel für eine große Anwendungsvielfalt
√ Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät