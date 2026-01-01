Verlängerte Easy-Press-Pistole | Kärcher

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Bestellnummer: 4.775-529.0Verlängerte Easy Press HD-Pistole für HD-Schläuche mit Swivel
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1