Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.574-144.0Verlängerungsschlauch mit 5 m Länge zum Anschluss von CO2-Flaschen oder -Flaschenbündeln an Trockeneisstrahlgeräte mit integrierter Trockeneisproduktion (Liquid to Pellet/L2P).
Gewicht (kg)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
5000 x 42 x 42