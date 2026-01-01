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    Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m | Kärcher

    Silberner, geflochtener Hochdruckschlauch mit zwei Metallanschlüssen, auf weißem Hintergrund. Rotes Warnsymbol am Schlauch.

    Verlängerung CO2 Zuleitung, 5 m

    Bestellnummer: 4.574-144.0

    Verlängerungsschlauch mit 5 m Länge zum Anschluss von CO2-Flaschen oder -Flaschenbündeln an Trockeneisstrahlgeräte mit integrierter Trockeneisproduktion (Liquid to Pellet/L2P).
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