Verlängerungsrohr, 100 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 5.321-971.0100 mm Verlängerungsrohr für Mini Winkeldüsen (60°, 90°, 135°)
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 40 x 15