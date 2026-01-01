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    Verlängerungsrohr, 100 mm | Kärcher

    Silberne Metallstange mit Gewinde an einem Ende, auf weißem Hintergrund.

    Verlängerungsrohr, 100 mm

    Bestellnummer: 5.321-971.0

    100 mm Verlängerungsrohr für Mini Winkeldüsen (60°, 90°, 135°)