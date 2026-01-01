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    Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

    Silberner Metalladapter mit Außengewinde und sechseckigem Kopf, auf weißem Hintergrund.

    Verschlussschraube 1/8" für Innenreinigungsköpfe

    Bestellnummer: 5.411-061.0

    Verschlussschraube für Hochdruck-Innenreinigungsköpfe mit 1/8-Zoll-Gewinde.