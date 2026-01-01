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    Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Mehrere weiße Staubsaugerbeutel mit braunem Pappverschluss, darauf gedruckte Gebrauchsanweisung.

    Vliesfiltertüten, 10 Stück, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Bestellnummer: 6.904-305.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.