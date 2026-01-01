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    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1 | Kärcher

    Ein Stapel weißer Staubsaugerbeutel mit einem braunen Kartonverschluss oben.

    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1

    Bestellnummer: 2.885-926.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.