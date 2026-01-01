Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Zwei Stapel weißer Staubsaugerbeutel mit braunen Pappverschlüssen und runden Öffnungen.

    Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Bestellnummer: 6.904-321.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.