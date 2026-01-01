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    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1 | Kärcher

    Sechs gestapelte weiße Staubsaugerbeutel mit braunen Kartonverschlüssen, übereinander liegend.

    Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1

    Bestellnummer: 2.889-217.0

    Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse L, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.