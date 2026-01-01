Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-154.0Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.
Anzahl (Stück)
5
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
323 x 210 x 90
Anwendungsgebiete