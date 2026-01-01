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    Walzenbürste, 300 mm | Kärcher

    Schwarze Walzenbürste mit gelben Borstenmarkierungen, horizontal liegend auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, 300 mm

    Bestellnummer: 8.621-604.0

    Standard, schwarz, zur Anwendung auf allen Teppichböden.