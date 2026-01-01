Walzenbürste, 300 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 8.621-604.0Standard, schwarz, zur Anwendung auf allen Teppichböden.
Länge (mm)
300
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9