Walzenbürste 500 weich | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-623.0Weicher Bürstenaufsatz zur Verwendung mit wasserbetriebenem Antrieb (4.762-584.0). Ideal zur Glas- und Solaranlagenreinigung. Einfaches Schnellwechselsystem und sicherer Halt am Antrieb.
Zulauftemperatur (°C)
40
Farbe
Blau
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Anwendungsgebiete