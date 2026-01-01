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    Walzenbürste, Hart, Grün, 350 mm | Kärcher

    Grüne Walzenbürste mit schwarzen Endkappen, Borsten spiralförmig angeordnet.

    Walzenbürste, Hart, Grün, 350 mm

    Bestellnummer: 4.037-038.0

    Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.