Walzenbürste, Hart, Grün, 450 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-407.0Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Farbe
Grün
Länge (mm)
450
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3