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    Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm | Kärcher

    Grüne Walzenbürste mit schwarzen Enden, liegend auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm

    Bestellnummer: 6.906-983.0

    Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.