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    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm | Kärcher

    Orange Walzenbürste mit dichten Borsten, schwarzes Kunststoffgehäuse, auf weißem Hintergrund.

    Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 400 mm

    Bestellnummer: 4.762-251.0

    Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.